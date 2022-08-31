РФ готується до відновлення наступу на Запорізькому напрямку – Генштаб ЗСУ

Серпень, 31 в 7:49

Армія Росії намагається відновити наступ на Запорізькому напрямку.

Про це 31 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними української сторони, задля досягнення цієї мети нині ворог перегруповує частини та підрозділи 3 армійського корпусу на тимчасово захопленій території Запорізької області.

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Крім того, окупанти обстріляли з танків, реактивної та ствольної артилерії лінію зіткнення на Запорізькому напрямку.

На сусідньому Новопавлівському напрямку під ворожим вогнем перебували райони поблизу Новомихайлівки, Парасковіївки, Пречистівки, Золотої Ниви, Великої Новосілки та Благодатного.

Покращити тактичне положення російські загарбники прагнули напередодні й у бік Красногорівки та Мар’їнки на Авдіївському напрямку.

Однак росіяни традиційно зазнали втрат та відступили.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 189-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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