Сентябрь, 01 в 12:16

В Украине с 1 сентября вступили в силу 25 обновленных государственных строительных норм. Основные изменения касаются безопасности зданий и сооружений, энергоэффективности и безбарьерности.

Заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская отметила, что замена устарелых норм на современные позволяет использовать новые, прогрессивные технические решения, оборудование и материалы, которые обеспечивают надежность зданий, их энергоэффективность и доступность.

В Минрегионе объяснили, что с сегодняшнего дня начнут действовать 11 изменений к действующим строительным нормам и 14 новых, которые были утверждены в 2021 году.

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Обновления направлены на:

выполнение основных требований к зданиям и сооружениям, в частности по механической опоре и устойчивости, пожарной безопасности, гигиене, здоровью и защите окружающей среды, безопасности и доступности при эксплуатации, энергосбережению и энергоэффективности на протяжении всего жизненного цикла объекта;

обеспечение доступности и инклюзивности жилого и общественного пространств;

использование технологий строительного информационного моделирования (ВIМ);

установление современных требований к таким сооружениям, как холодильники, склады.

Источник: Минрегион