Безопасность, энергоэффективность и безбарьерность: что известно о новых строительных нормах в Украине
В Украине с 1 сентября вступили в силу 25 обновленных государственных строительных норм. Основные изменения касаются безопасности зданий и сооружений, энергоэффективности и безбарьерности.
Заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская отметила, что замена устарелых норм на современные позволяет использовать новые, прогрессивные технические решения, оборудование и материалы, которые обеспечивают надежность зданий, их энергоэффективность и доступность.
В Минрегионе объяснили, что с сегодняшнего дня начнут действовать 11 изменений к действующим строительным нормам и 14 новых, которые были утверждены в 2021 году.
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Обновления направлены на:
- выполнение основных требований к зданиям и сооружениям, в частности по механической опоре и устойчивости, пожарной безопасности, гигиене, здоровью и защите окружающей среды, безопасности и доступности при эксплуатации, энергосбережению и энергоэффективности на протяжении всего жизненного цикла объекта;
- обеспечение доступности и инклюзивности жилого и общественного пространств;
- использование технологий строительного информационного моделирования (ВIМ);
- установление современных требований к таким сооружениям, как холодильники, склады.
Источник: Минрегион