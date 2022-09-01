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Факты / Украина

Безопасность, энергоэффективность и безбарьерность: что известно о новых строительных нормах в Украине

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Безопасность, энергоэффективность и безбарьерность: что известно о новых строительных нормах в Украине

В Украине с 1 сентября вступили в силу 25 обновленных государственных строительных норм. Основные изменения касаются безопасности зданий и сооружений, энергоэффективности и безбарьерности.

Заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская отметила, что замена устарелых норм на современные позволяет использовать новые, прогрессивные технические решения, оборудование и материалы, которые обеспечивают надежность зданий, их энергоэффективность и доступность.

В Минрегионе объяснили, что с сегодняшнего дня начнут действовать 11 изменений к действующим строительным нормам и 14 новых, которые были утверждены в 2021 году.

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Обновления направлены на:

  • выполнение основных требований к зданиям и сооружениям, в частности по механической опоре и устойчивости, пожарной безопасности, гигиене, здоровью и защите окружающей среды, безопасности и доступности при эксплуатации, энергосбережению и энергоэффективности на протяжении всего жизненного цикла объекта;
  • обеспечение доступности и инклюзивности жилого и общественного пространств;
  • использование технологий строительного информационного моделирования (ВIМ);
  • установление современных требований к таким сооружениям, как холодильники, склады.
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Источник: Минрегион

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