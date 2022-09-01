Вересень, 01 в 12:16

В Україні з 1 вересня набули чинності 25 оновлених державних будівельних норм. Основні зміни стосуються безпеки будівель та споруд, енергоефективності, а також безбар’єрності.

Заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська наголосила, що заміна застарілих норм на сучасні дає можливість використовувати нові, прогресивні технічні рішення, обладнання та матеріали, які забезпечують надійність будівель, їх енергоефективність і доступність.

У Мінрегіоні пояснили, що від сьогодні почнуть діяти 11 змін до чинних будівельних норм та 14 нових, які були затверджені у 2021 році.

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Оновлення спрямовані на:

виконання основних вимог до будівель і споруд, зокрема щодо механічного опору та стійкості, пожежної безпеки, гігієни, здоров’я та захисту довкілля, безпеки та доступності під час експлуатації, енергозбереження та енергоефективності протягом усього життєвого циклу об’єкта;

забезпечення доступності й інклюзивності житлового та громадського просторів;

використання технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ);

встановлення сучасних вимог до таких споруд, як холодильники, склади.

Джерело: Мінрегіон