Сентябрь, 01 в 19:08

Оккупационные войска РФ пытались наступать на Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. После ответа ВСУ пришлось отступать назад.

Об этом говорится в регулярной вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 1 сентября.

Военные сообщили, что оккупанты пытаются установить полный контроль над территорией Донецкой области и удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Кроме того, враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Сейчас смотрят

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На Северском направлении противник удерживает отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Каменская Слобода, Железный мост, Сеньковка Черниговской области и Стариково Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых районов.

На Харьковском направлении враг совершил обстрелы с применением вооружения танков, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Великие Проходы, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Старый Салтов и Пришиб.

На Славянском направлении подразделения врага обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Грушуваха, Великая Камышеваха, Вернополье, Долина, Краснополье, Дубравное и Новая Дмитровка.

Кроме того, противник применил авиацию для нанесения ударов по районам населенных пунктов Новая Дмитровка и Богородичное, а также предпринял попытку наступления в направлении населенного пункта Долина, однако успеха не имел и отошел.

На Краматорском направлении противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Райгородок, Пискуновка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное и Раздолевка.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы с применением танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Выемка, Белогоровка, Краснополевка, Звановка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Веселая Долина.

Наступательными действиями враг пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Веселая Долина, Соледар, Бахмутское и Зайцево, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы с применением танков, минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Александрополь, Розовка, Тоненькое, Авдеевка, Карловка, Водяное, Опытное, Первомайское, Пески.

Противник также нанес авиаудары по районам населенных пунктов Времовка, Нескучное и Александрополь.

— Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Первомайское, Невельское и Опросное, успеха не имел, понес потери, отошел, — говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг совершал обстрелы районов населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Пречистовка. Кроме того, нанес авиационный удар в районе населённого пункта Марьинка.

— Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Водяное, успеха не имел, отошел, — сообщили военные.

На Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы объектов в районах населенных пунктов Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Луговское.

На Южнобужском направлении противник танками, минометами и ствольной артиллерией пытался поразить важные объекты в районах населенных пунктов Потемкино, Андреевка, Новогригоровка, Широкое, Партизанское, Новопетровка, Любомировка, Шевченково, Степовая Долина, Таврийское, Лупарево, Александровка, Первомайское, Лозовое, Ольгино.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжает ведение разведки, выполнение задачи по поддержанию действий наземной группировки и блокирование гражданского судоходства.

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины.