Обстрелы Харькова и начало инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС: что происходит на 190-й день войны (онлайн)
Начало инспекции миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС запланировано на 1 сентября;
Компания Raytheon Missiles & Defense, с которой заключил контракт Пентагон, предоставит Украине две батареи NASAMS;
В ходе контрнаступления на юге украинские войска кое-где отодвинули линию фронта на некоторое расстояние, используя относительно слабую российскую оборону;
Глава МИД Бельгии признала, что нарушила закон во время визита в оккупированный Крым, и попросила прощения;
Минобороны подало в Совет предложения по военному учету для женщин. По словам Маляр, на сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете.
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