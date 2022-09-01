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Инспекция МАГАТЭ, которая должна посетить Запорожскую АЭС, прибудет на станцию ​​1 сентября, несмотря на попытки Российской Федерации помешать этому визиту.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

— Миссия Международного агентства по атомной энергии во главе с председателем Рафаэлем Гросси 1 сентября должна прибыть на Запорожскую атомную электростанцию ​​для оценки ситуации на станции и установления постоянного представительства. Согласуется маршрут обхода станции с акцентированием представителей МАГАТЭ на объектах, потерпевших поражение в результате обстрелов, — сообщили разведчики.

На данный момент возможность прибытия на станцию ​​инспекторов по ядерному надзору ООН постоянно усложняется деструктивными действиями со стороны оккупационной администрации города-спутника станции Энергодара и самой станции.

– В частности, не прекращаются провокативные обстрелы как самой станции, так и возможных маршрутов прибытия представителей МАГАТЭ, – сообщили в ГУР.

При этом в отношении сотрудников станции оккупанты совершают сокрушительные репрессии, сообщили в военные разведке.

Источник: ГУР