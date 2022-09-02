Вересень, 01 в 22:09

У четвер, 1 вересня, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідала з візитом Запорізьку АЕС у тимчасово окупованому російськими агресорами Енергодарі.

Як пройшла ця поїздка та які ключові підсумки візиту гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на ЗАЕС – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

З самого ранку війська РФ обстрілювали Енергодар. Мер міста Дмитро Орлов зазначив, що після мінометних обстрілів, під які потрапили, зокрема, такі цивільні об’єкти, як житлові будинки та дитячі садки, постраждали люди. Крім того, за його словами, агресори задіяли авіацію.

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Пізніше росіяни традиційно спробували збрехати про те, що відбувається. Окупаційний “глава” адміністрації Олександр Волга (Молоков) заявив, що під Енергодаром нібито “висадився український десант”, а тому “по ньому працює авіація”.

Незважаючи на обстріл, місія МАГАТЕ все ж таки доїхала до Енергодара.

За даними української компанії Енергоатом, внаслідок дій окупантів аварійний захист ЗАЕС відключив один із двох працюючих блоків – п’ятий.

Також агресори пошкодили лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-339 кВ. А під час перехідного режиму було знеструмлено непрацюючий енергоблок №2 із запуском дизель-генераторів.

Подібне небезпечне знеструмлення станції сталося вже вдруге за останні десять днів.

Повідомляється, що шостий енергоблок наразі продовжує працювати в енергосистемі України.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи обстріли Енергодара на тлі візиту МАГАТЕ, наголосив, що це ще один доказ ваги “гарантій” від росіян.

Пізніше українська розвідка спростувала слова підконтрольного росіянам колаборанта та повідомила, що житлові квартали тимчасово окупованого Енергодара обстріляли російські гелікоптери К-52, а по території ЗАЕС РФ здійснила обстріл з мінометів “у безпосередній близькості від атомних реакторів”.

У МЗС України зазначили, що росіяни масово обстріляли маршрут місії МАГАТЕ, порушуючи свої зобов’язання. Там закликали окупантів негайно припинити небезпечні провокації та забезпечити безпечний доступ МАГАТЕ до ЗАЕС.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак припустив, що своїм обстрілом Росія хоче зірвати візит місії, оскільки боїться, що світ дізнається правду про її терористичні дії.

Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів в ефірі національного телемарафону, що Україна та МАГАТЕ затвердили перелік об’єктів із ЗАЕС, де мають проводитись інспекції.

Він зазначив, що агресори можуть не допустити місію до ключових місць, а також попередив про можливі маніпуляції з боку росіян, які можуть скласти маршрут так, щоб нічого за фактом побачити не можна було, і результати такої перевірки можуть бути поставлені під сумнів.

У ГУР Міноборони України тим часом з’ясували, що окупанти таємно готуються евакуювати співробітників Росатому з території ЗАЕС. За їхніми даними, це робиться приховано, щоб уникнути паніки серед працівників станції.

Також у ГУР повідомляли, що на ЗАЕС – критична ситуація через те, що окупанти не допускають частину працівників на територію станції. Насамперед це стосується персоналу, який відповідає за пожежну безпеку.

Орієнтовно після 14:00 місія МАГАТЕ нарешті прибула на ЗАЕС. За кілька годин після цього Рафаель Гроссі дав перший коментар про свій візит.

Він заявив, що за час, який місія провела на ЗАЕС, йому “вдалося зібрати важливу інформацію”.

Тим часом прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон, коментуючи ситуацію на ЗАЕС, наголосив, що контроль над станцією має бути в України. Він переконаний, що місія МАГАТЕ на ЗАЕС є вкрай важливою, щоб запобігти можливості ядерної катастрофи.

Після четвертої години на станції частина експертів МАГАТЕ залишила територію Запорізької АЕС. Йдеться, за інформацією Інтерфаксу, про чотири з дев’яти автомобілів кортежу місії.

Пресслужба Енергоатому уточнила, що всього на ЗАЕС залишилося п’ять представників місії МАГАТЕ, а гендиректор Гроссі залишив її разом із більшістю членів делегації.

Сам же Рафаель Гроссі в коментарі ЗМІ заявив, що його “довгоочікуваний” візит на Запорізьку АЕС нарешті завершено, було оглянуто всі ключові місця.

За його словами, фізичну цілісність Запорізької АЕС порушено. Він додав, що агенція вирішила встановити свою постійну присутність на ЗАЕС.

Тим часом одна зі співробітниць ЗАЕС, чиє ім’я не називається з міркувань безпеки, заявила в інтерв’ю CNN, що якщо “не дай боже подивитися на охоронця не так, вас можуть кинути в підвал”. За її словами, співробітники станції почуваються там полоненими – їх кожен день обшукують російські солдати і вони не можуть носити з собою ані флешки, ані телефони, ані карти пам’яті.

Співробітниця зазначила, що залишилася вдома під час візиту місії, налякана постійними обстрілами, і наголосила, що не впевнена, що місії вдасться отримати повну картину того, що відбувається. Однак вона висловила сподівання, що вони побачать “всіх (російських) солдатів, техніку, гелікоптери та збитки, завдані їх обстрілами”.

– Усі наші бажання, наша свобода, потреби та воля були вичавлені з нас, і ми просто чекаємо, – розповіла вона.

Глава МАГАТЕ тим часом підкреслив у коментарях ЗМІ, що були моменти під час поїздки на ЗАЕС, коли вогонь був очевидний.