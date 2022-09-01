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Факты / Украина

Минус 450 оккупантов, вертолет и более 20 танков: потери РФ в Украине

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Минус 450 оккупантов, вертолет и более 20 танков: потери РФ в Украине
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 48 350 российских оккупантов, за сутки — еще 450.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 23 вражеских танка, 33 боевые бронированные машины, 24 артиллерийских системы, две реактивные системы залпового огня и сбили один вертолет.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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  • танки – 1 997 (+23);
  • боевые бронированные машины – 4 345 (+33);
  • артиллерийские системы – 1115 (+24);
  • РСЗО – 287 (+2);
  • средства ПВО – 153 (+1);
  • самолеты – 234;
  • вертолеты – 205 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 851 (+2);
  • крылатые ракеты – 196;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3239 (+3);
  • специальная техника – 104 (+1).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком и Кураховском направлениях.

Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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