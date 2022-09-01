Сентябрь, 01 в 9:37

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 48 350 российских оккупантов, за сутки — еще 450.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 23 вражеских танка, 33 боевые бронированные машины, 24 артиллерийских системы, две реактивные системы залпового огня и сбили один вертолет.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 1 997 (+23);

боевые бронированные машины – 4 345 (+33);

артиллерийские системы – 1115 (+24);

РСЗО – 287 (+2);

средства ПВО – 153 (+1);

самолеты – 234;

вертолеты – 205 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 851 (+2);

крылатые ракеты – 196;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3239 (+3);

специальная техника – 104 (+1).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком и Кураховском направлениях.

Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.