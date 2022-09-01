Минус 450 оккупантов, вертолет и более 20 танков: потери РФ в Украине
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 48 350 российских оккупантов, за сутки — еще 450.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 23 вражеских танка, 33 боевые бронированные машины, 24 артиллерийских системы, две реактивные системы залпового огня и сбили один вертолет.
Общие боевые потери РФ в войне против Украины:
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- танки – 1 997 (+23);
- боевые бронированные машины – 4 345 (+33);
- артиллерийские системы – 1115 (+24);
- РСЗО – 287 (+2);
- средства ПВО – 153 (+1);
- самолеты – 234;
- вертолеты – 205 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 851 (+2);
- крылатые ракеты – 196;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3239 (+3);
- специальная техника – 104 (+1).
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком и Кураховском направлениях.
Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.