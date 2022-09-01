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Факти / Україна

Мінус 450 окупантів, гелікоптер і понад 20 танків: втрати РФ в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Мінус 450 окупантів, гелікоптер і понад 20 танків: втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 48 350 російських окупантів, за добу – ще 450.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, за минулу добу українські військові знищили ще 23 ворожі танки, 33 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню і збили один гелікоптер.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

Зараз дивляться
  • танки ‒ 1 997 (+23);
  • бойові броньовані машини ‒ 4 345 (+33);
  • артилерійські системи – 1 115 (+24);
  • РСЗВ – 287 (+2);
  • засоби ППО – 153 (+1);
  • літаки – 234;
  • гелікоптери – 205 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 851 (+2);
  • крилаті ракети – 196;
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 3 239 (+3);
  • спеціальна техніка – 104 (+1).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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