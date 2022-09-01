Вересень, 01 в 9:37

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 48 350 російських окупантів, за добу – ще 450.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, за минулу добу українські військові знищили ще 23 ворожі танки, 33 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню і збили один гелікоптер.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 1 997 (+23);

бойові броньовані машини ‒ 4 345 (+33);

артилерійські системи – 1 115 (+24);

РСЗВ – 287 (+2);

засоби ППО – 153 (+1);

літаки – 234;

гелікоптери – 205 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 851 (+2);

крилаті ракети – 196;

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 239 (+3);

спеціальна техніка – 104 (+1).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.