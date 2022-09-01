Сентябрь, 01 в 16:32

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении работнику военкомата, который за $10 тыс. “отмазывал” мужчин от службы в армии.

Масштабную коррупционную схему работники ДБР обнаружили в одном из центров комплектования и социальной поддержки (бывший военкомат) в Черкасской области.

– Работник Уманского территориального центра комплектования и социальной поддержки за $10 тыс. “отмазывал” призывников от службы в армии. За эти деньги военный обещал мужчинам призывного возраста повлиять на членов военно-врачебной комиссии, чтобы те сочли их непригодными к прохождению военной службы по состоянию здоровья и выдали документы, которые позволили бы выехать за границу, — говорится в сообщении.

Сотрудники ДБР задокументировали получение работником военкомата взятки от одного из “клиентов”.

Сейчас смотрят

Во время обыска в доме чиновника изъяли деньги и документы, которые он готовил для других призывников.

Работнику центра уведомлено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства и в самовольном уходе с места службы в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.