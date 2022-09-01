Сентябрь, 01 в 11:45

Государственное бюро расследований направило документы на экстрадицию одного из фигурантов дела о так называемом Батальоне Монако.

Отмечается, что работники ДБР подтвердили местонахождение одного из героев журналистского расследования.

— Он подозревается в уголовном производстве Бюро по незаконной растрате средств. В настоящее время принимаются меры по его задержанию и экстрадиции в Украину. Документы, которые приблизят его встречу со следователями, уже направлены в соответствующие страны ЕС, — говорится в сообщении.

По другой персоне, упоминавшейся в журналистском расследовании, ДБР расследует уголовное производство по уклонению от уплаты налогов группой компаний, принадлежащей фигуранту.

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– Установлено, что под прикрытием налоговиков группа компаний манипулировала с финансовой отчетностью, проводила фиктивные хозяйственные операции для уменьшения сумм, которые необходимо было уплачивать в бюджет. Также в ходе расследования установлено, что эти компании после аннексии АР Крым продолжали осуществлять хозяйственную деятельность на полуострове, — сообщили в ДБР.

По материалам ДБР наложен арест на имущество злоумышленника, отдыхающего на Лазурном побережье.

Напомним, что 17 августа 2022 года сотрудники ДБР начали досудебное расследование по факту выезда в Княжество Монако военнообязанных граждан Украины во время российской агрессии.

А 16 августа издание Украинская правда обнародовало расследование украинских VIP-беженцев в Монако, Монте-Карло и Ницце.

В нем говорится об олигархах и бизнесменах, которые облюбовали Лазурное побережье во время полномасштабной войны Украины с РФ.