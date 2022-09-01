Вересень, 01 в 16:32

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру працівнику військкомату, який за $10 тис. “відмазував” чоловіків від служби в армії.

Масштабну корупційну схему працівники ДБР виявили в одному із центрів комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат) на Черкащині.

– Працівник Уманського територіального центру комплектування та соціальної підтримки за $10 тис. “відмазував” призовників від служби в армії. За ці гроші військовий обіцяв чоловікам призовного віку вплинути на членів військово-лікарської комісії, щоб ті визнали їх непридатними до проходження військової служби за станом здоров’я та видали документи, які б дозволили виїхати за кордон, – йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР задокументували отримання працівником військкомату хабаря від одного з “клієнтів”.

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Під час обшуку в помешканні посадовця вилучили гроші та документи, які він готував для інших призовників.

Працівнику центру повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави та в самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.