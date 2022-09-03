Вересень, 02 в 22:04

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення країн Великої сімки (G7) щодо обмеження ціни на російську нафту.

Під час вечірнього звернення 2 вересня він зазначив, що давно настав час саме для таких енергетичних санкцій проти Росії.

– Коли цей механізм буде реалізований, він стане вагомим елементом захисту цивілізованих країн і енергоринків від російської гібридної агресії. І справді – треба обмежити також ціну на російський газ. Я вдячний президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, яка сьогодні сказала про це, – сказав Зеленський.

Очільник держави додав, що енергетичні санкції не лише обмежать потік нафтодоларів і газоєвро у Москву, а й відновлять справедливість для всіх європейців, яких Росія намагається шантажувати штучно роздутою ціновою кризою на енергетичному ринку.

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Нагадаємо, що 2 вересня міністри фінансів країн Великої сімки (G7) затвердили граничну ціну на нафту з Росії.

За словами канцлера казначейства Британії Надхім Захаві, вони обмежили можливості Путіна фінансувати свою війну за рахунок експорту нафти шляхом заборони на надання послуг, таких як страхування та надання фінансування, судам, які перевозять російську нафту понад узгоджену граничну ціну.