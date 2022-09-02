Сентябрь, 02 в 19:07

Летом Украину дважды посетил известный американский бизнесмен и филантроп Говард Баффет, сын одного из самых богатых людей планеты Уоррена Баффета.

Благотворительный Фонд Говарда Баффета фокусируется на военных конфликтах, продовольственной безопасности, аграрных проектах, поэтому Украина сегодня безусловно интересна бизнесмену, особенно на фоне вероломного нападения России. В этот раз Говард Баффет вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской положил начало пилотному проекту по строительству фабрики-кухни, которая будет готовить здоровые обеды для учеников города Буча. Кроме того, филантроп помог нашей стране аграрной техникой и финансово поддерживает разминирование.

Говард Баффет дал эксклюзивное интервью руководительнице информационной службы телеканала ICTV, ведущей программы Факты Елене Фроляк. Говорили не только о благотворительности, но и о секретах успеха, о его известном отце, первой поездке в Украину в январе 1991 года. Однако наиболее вдохновенный Баффет тогда, когда рассказывает, как может помочь Украине в такое трудное время.

Сейчас смотрят

– Приветствую вас, господин Говард, и сначала хочу поблагодарить вас лично, вашу страну и президента Байдена за ту поддержку, которую вы оказываете Украине с начала войны. Прежде всего, расскажите о вашем совместном проекте с Еленой Зеленской. Я так понимаю, это будет фабрика-кухня, которая будет готовить обеды для учеников Бучи – не правда ли?

– Это поддержка нескольких стран, в том числе Соединенных Штатов. Школьное питание – очень важная вещь. Когда я встречался с первой леди в июне – она представила этот проект. Я думал о чем-то похожем, и так возникла новая идея. Мы начали работать с офисом госпожи Зеленской. Пилотный проект мы планируем внедрять в течение года.

– Я знаю, что президент Зеленский призвал вас инвестировать в Украину. Среди предлагаемых проектов – восстановление оросительной системы в Одесской области, разминирование и реформа школьного питания. Я так понимаю, вы избрали последний.

– Когда страна в войне, нужно воплощать разные проекты, быстро заполнять пробелы, быть первыми и действовать решительно. Некоторые вещи, которые мы сделали, были довольно рискованными, потому что мы не знали многих фактов и постепенно изучали ситуацию, узнавали, что нужно прежде всего. Мы будем помогать во многих сферах.

– Говард, вы мне рассказали, что впервые побывали в Украине в 1991 году. Как изменилась страна за это время?

– Я приехал в январе 1991-го. Было холодно, трудно было найти кока-колу, не было Макдональдса, улицы были пустыми. Счастливых людей, которых ты обычно видишь, людей, которые имеют надежду, – всего этого в 91-м году не было.

Сейчас атмосфера совсем другая – это удивительная трансформация. И именно это одна из причин того, как украинцы и мир преданно защищают независимость и демократию в Украине. Мир увидел другую страну и людей, которые знают, к чему они стремятся.

– Это ваш второй визит за это лето – вы стали частым гостем в Украине. Это все из-за войны?

– Да, в моей жизни это, пожалуй, самый значимый конфликт, который сначала не просто понять. Не с чем сравнить. Мы ведь бывали во многих регионах, охваченных войнами. Люди по-разному воспринимают то, что происходит в Украине. Но первое, что мы думаем, – это неспровоцированная атака на независимое государство. Нападение империализма на демократию, демократия под угрозой. И если Россия думает, что будет иметь успех, то этого не будет.

Мы работаем в 44 странах мира, в том числе и в Африке. Мы увидели, как отсутствие украинского зерна спровоцировало высокую продовольственную нестабильность. Рост цен на продукты – это факторы, дающие понимание того, насколько важен вклад Украины в глобальную продовольственную стабильность. Вот почему мы здесь.

– Вы побывали в Буче, Гостомеле, Ирпене. Каковы ваши мысли, каковы ваши впечатления?

– Это открытая война против мирного населения. Я видел, что сделали российские ракеты с больницами, школами, домами, торговыми центрами. Мы были в некоторых зданиях. Число беженцев и переселенцев исчисляется миллионами.

Когда ты видишь все ужасы – это влияет на тебя, это невозможно игнорировать. Какое-то видео или фото по телевидению можно забыть и пойти дальше. Но когда ты видишь это своими глазами, когда ты, извините за такое сравнение, можешь это понюхать – это совсем другое ощущение, невозможно это забыть и быть безразличным.

– Вы призываете весь мир поддерживать Украину. Вы лично инвестируете в эту поддержку миллионы долларов. На какие именно проекты?

– Очень важно показать всему миру, что происходит в Украине. США поначалу очень медленно помогали, однако сейчас все быстрее, и помощь ощутима. Эта поддержка продолжится, пока будет нужно. Еще один немаловажный фактор: в Соединенных Штатах скоро выборы, важно противостоять влиянию России.

Относительно финансовой поддержки мы уже направили $60 млн, в следующем году планируем освоить еще сотню. Мы закупили и доставили 50 комбайнов. Помогаем с разминированием, привлекаем собак и будем увеличивать помощь в разных сферах: особое внимание продовольственной программе.

Кстати, мы помогали с первым кораблем, который пошел с украинским зерном в Эфиопию. Это был такой символ, насколько Украина важна миру. Важно рассказать миру, как россияне воровали зерно, фиксировать и документировать все преступления России.

– Фонд Говарда Баффета имеет несколько составляющих. Вы занимаетесь военными конфликтами, продовольственной безопасностью, борьбой с торговлей людьми. Все, кроме торговли людьми, сейчас об Украине. Поэтому получается, наше государство автоматически интересно вашему фонду.

– Когда страна в войне, мы смотрим на ситуацию в целом. Она затрагивает каждую сферу, и продовольственная безопасность – один из важных проектов, который мы начали с первой леди. Если ты можешь беспокоиться о детях, оказавшихся в войне, и помочь им – это очень ценно.

К сожалению, стратегия, которую выбрала Россия, очень коварна и нацелена на молодых. Вы посмотрите, они уничтожают ракетами школы, детские сады. Это их стратегия – уничтожать будущее поколение, травмировать поколение молодых. Все это повлияет на многие вещи. Но мы видим смелость и преданность украинцев. Думаю, что россияне очень сильно недооценили вас.

– У Украины высокий аграрный потенциал, однако многие международные эксперты советуют нам не акцентироваться только на сельском хозяйстве, развивать и другие отрасли, чтобы не остаться исключительно аграрной страной.

– Украина – одно из мощных агрокультурных государств, вы должны этим гордиться. Я бы этого не менял и просто совершенствовал и развивал. Да, пожалуй, нужно инвестировать в другие сферы, технологии, но я здесь не эксперт.

Однако, помните, одна вещь, которую сделает эта война, – поставит Украину на карту мира так, как этого не было раньше.

Надеюсь, ситуация улучшится, и мир установится, и появятся новые возможности для инвесторов. Они увидят их, ведь есть причины инвестировать сюда. Как по мне, я бы укреплял именно агрокультурную сферу.

– Все-таки когда речь идет об аграрной отрасли Украины, что нам следует развивать прежде всего?

– У Украины много зерна, но вам нужно его перерабатывать. Пожалуй, нужно инвестировать в переработку – в продукт с добавленной стоимостью. Это легко реализовать, украинцы могут это сделать. Большой потенциал в выращивании подсолнухов. Еще одна вещь, которую я бы посоветовал, – это технология производства. Смена технологий поможет аграриям. Это убедит, что фермеры важны. Когда я ездил по вашей стране, я видел людей на полях – их условия труда нужно улучшать.

– Есть несколько вопросов о вашем отце. Как это – быть сыном одного из самых богатых людей на планете?

– Нет разницы, кто твой отец. Люди думают, что это важно, что есть разница. Папа просто много работал. Но мы играли в бейсбол, в разные игры во дворе. Людям трудно поверить в это, но правда в том, что нет разницы, кто твой отец.

– Одну фразу вашего отца я часто повторяю своему сыну: Ищите в человеке три вещи – интеллект, энергию и честность. Но если у него нет третьей черты, даже не беспокойтесь о первых двух. Вы согласны с этим?

– Да, я согласен, это очень умные вещи, которых меня научил отец, когда я был молод. Его мудрость в простых вещах. Вы ожидаете чего-то великого, но это обычные ежедневные вещи. И невероятное чувство юмора. Он поддерживал нас всю свою жизнь, помогал.

Он верил, что мы должны делать свои собственные ошибки. Он дал нам много возможностей, поэтому мы сейчас здесь. Он был классным отцом, и мама была невероятной. Они действительно беспокоились о нас. Вы понимаете, дело не в деньгах, хотя они помогают. Важно, чтобы люди беспокоились о тебе.

– Нас будут смотреть многие молодые люди, и им будут очень интересны ваши советы, как стать успешным.

– Никогда не недооценивайте себя, но и не переоценивайте. Работайте тяжело. Папа говорил: Оставайся в своей компетенции и строй круг шире, выходи из зоны комфорта. Но в то же время, как я понял и использовал, знай, что ты делаешь, и не бойся рисковать. Будь гибким и иди туда, где ты не совсем уверен, пробуй разные вещи, не разочаровывайся.

Все, кого я знал из успешных людей, имели сотни провалов. У вас еще будут неудачи, но учитесь на них, используйте их опыт. И помните – вы молодые не навсегда, так что не замыкайте себя в тех вещах, которые вы якобы должны делать, не бойтесь меняться и рисковать. И тогда вы добьетесь успеха.

– Украинцы все неутомимо ждут завершения войны и победы. Каковы ваши прогнозы по войне в Украине?

– Я много путешествовал и многое видел. Вы знаете, у украинцев есть уникальная воля и безудержное стремление получать то, чего хотят. Я не думаю, что россияне могут это одолеть.

Но Украине необходима поддержка мира. Это молодое государство, государство без ядерного оружия, поэтому должно иметь военную поддержку. Если Украина получит достаточно оружия, я не знаю, как Россия преодолеет эту неповторимую смелость украинского народа.