На Запорожье партизан со словами “Слава Украине” подорвал себя вместе с оккупантами — СМИ
Требует проверки
Житель Токмака Запорожской области Максим Махринов подорвал себя вместе с двумя оккупантами при выходе из подъезда собственного дома. Россияне пришли к нему с обвинениями в корректировке огня ВСУ по базам российских военных в городе.
По информации издания, последними словами украинского партизана были Слава Украины.
К слову, возле временно захваченного города Мелитополь (Запорожская область) украинские партизаны взорвали оккупантов, которые поехали посмотреть на пожар на складах с боеприпасами. Также в городе партизанами было разрушено здание, где российские военные готовились к псевдореферендуму.
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Источник: РИА Мелитополь
Фото: РИА Мелитополь