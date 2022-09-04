Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

На Запорожье партизан со словами “Слава Украине” подорвал себя вместе с оккупантами — СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
На Запорожье партизан со словами “Слава Украине” подорвал себя вместе с оккупантами — СМИ

Житель Токмака Запорожской области Максим Махринов подорвал себя вместе с двумя оккупантами при выходе из подъезда собственного дома. Россияне пришли к нему с обвинениями в корректировке огня ВСУ по базам российских военных в городе.

По информации издания, последними словами украинского партизана были Слава Украины.

К слову, возле временно захваченного города Мелитополь (Запорожская область) украинские партизаны взорвали оккупантов, которые поехали посмотреть на пожар на складах с боеприпасами. Также в городе партизанами было разрушено здание, где российские военные готовились к псевдореферендуму.

Сейчас смотрят

Источник: РИА Мелитополь

Фото: РИА Мелитополь

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка