На Запоріжжі партизан зі словами “Слава Україні” підірвав себе разом з окупантами
Мешканець Токмака Запорізької області Максим Махринов підірвав себе разом із двома окупантами під час виходу з під’їзду власного будинку. Росіяни прийшли до нього зі звинуваченнями у коригуванні вогню ЗСУ по базах російських військових у місті.
За інформацією видання, останніми словами українського партизана були Слава Україні.
До речі, біля тимчасово захопленого міста Мелітополь (Запорізька область) українські партизани підірвали окупантів, які поїхали подивитися на пожежу на складах з боєприпасами. Також у місті партизанами було зруйновано будівлю, де російські окупанти готувалися до псевдореферендуму.
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Джерело: РІА Мелітополь
Фото: РІА Мелітополь