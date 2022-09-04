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Факти / Україна

На Запоріжжі партизан зі словами “Слава Україні” підірвав себе разом з окупантами

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
На Запоріжжі партизан зі словами “Слава Україні” підірвав себе разом з окупантами

Мешканець Токмака Запорізької області Максим Махринов підірвав себе разом із двома окупантами під час виходу з під’їзду власного будинку. Росіяни прийшли до нього зі звинуваченнями у коригуванні вогню ЗСУ по базах російських військових у місті.

За інформацією видання, останніми словами українського партизана були Слава Україні.

До речі, біля тимчасово захопленого міста Мелітополь (Запорізька область) українські партизани підірвали окупантів, які поїхали подивитися на пожежу на складах з боєприпасами. Також у місті партизанами було зруйновано будівлю, де російські окупанти готувалися до псевдореферендуму.

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Джерело: РІА Мелітополь

Фото: РІА Мелітополь

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