Оккупанты запретили ввоз лекарств и средств гигиены в Запорожскую область — Федоров
Российские захватчики запретили ввоз на временно оккупированную территорию Запорожской области лекарств и товаров первой необходимости.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.
– Они (оккупанты, – Ред.) решили запретить ввоз на временно оккупированные территории любых товаров первой необходимости, включая жизненно необходимые лекарства и средства гигиены для детей и взрослых, – отметил он.
Федоров добавил, что тысячи мелитопольцев, у которых есть хронические заболевания, могут оказаться на грани жизни и смерти.
– Ведь приобрести в городе лекарства импортного производства невозможно, – говорит Федоров.
К слову, жителей временно оккупированного города Мелитополь (Запорожская область), согласившихся получить российские паспорта, начали призывать в армию РФ.
Источник: Иван Федоров