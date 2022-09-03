Оккупанты запретили ввоз лекарств и средств гигиены в Запорожскую область — Федоров

Сентябрь, 03 в 16:43

Российские захватчики запретили ввоз на временно оккупированную территорию Запорожской области лекарств и товаров первой необходимости.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

– Они (оккупанты, – Ред.) решили запретить ввоз на временно оккупированные территории любых товаров первой необходимости, включая жизненно необходимые лекарства и средства гигиены для детей и взрослых, – отметил он.

Федоров добавил, что тысячи мелитопольцев, у которых есть хронические заболевания, могут оказаться на грани жизни и смерти.

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– Ведь приобрести в городе лекарства импортного производства невозможно, – говорит Федоров.

К слову, жителей временно оккупированного города Мелитополь (Запорожская область), согласившихся получить российские паспорта, начали призывать в армию РФ.

Источник: Иван Федоров