Сентябрь, 03 в 9:58

Жителей временно оккупированного города Мелитополь (Запорожская область), согласившихся получить российские паспорта, начали призывать в армию РФ.

Как сообщили в Мариупольском городском совете, жители города начали получать повестки в так называемый военкомат.

– Российский паспорт со временем превращается в билет на фронт. Жители временно оккупированного Мелитополя уже начали получать повестки в военкомат, — отмечается в сообщении.

В подтверждение горсовет опубликовал фото такой повестки, согласно которой один из жителей Мелитополя должен был 29 августа явиться в военкомат с паспортом РФ и вещами.

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В городском совете напомнили, что российские оккупанты не спрашивают разрешения на свои преступные действия. Ранее они устраивали подобную “мобилизацию” на войну против Украины во временно оккупированном Донецке, теперь в Мелитополе.

– Так же будет и в Мариуполе. Вопрос времени, но из-за контрнаступления ВСУ у оккупантов подгорает. Призываем мариупольцев не получать паспорта РФ. Не выносите себе приговор! – говорится в сообщении.

Еще в начале августа украинская разведка информировала, что российские оккупанты заставляют жителей временно оккупированной Херсонской области, Мелитополя и Каменского получать российские паспорта.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности предупредили, что получение паспорта РФ грозит принудительной мобилизацией в ряды российской армии и депортацией в Россию. Кроме того, оккупанты проводят паспортизацию, чтобы впоследствии организовать псевдореферендумы о “присоединении” временно захваченных территорий Украины к РФ.

Источник: Мариупольский городской совет