В школе выбиты стекла: РФ выпустила ракеты по Харькову
Фото: ГСЧС
Ночью 3 сентября российские войска обстреляли ракетами Новобаварский район Харькова.
– Прилетело рядом с одной из школ города, – сообщил в полшестого утра мэр Харькова Игорь Терехов.
По словам городского главы, в школе выбиты стекла.
Пострадавших нет.
Сейчас смотрят
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 192-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.