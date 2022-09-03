Сентябрь, 03 в 6:22

Ночью 3 сентября российские войска обстреляли ракетами Новобаварский район Харькова.

– Прилетело рядом с одной из школ города, – сообщил в полшестого утра мэр Харькова Игорь Терехов.

По словам городского главы, в школе выбиты стекла.

Пострадавших нет.

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