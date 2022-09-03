У школі вибито шибки: РФ випустила ракети по Харкову
Фото: ДСНС
Уночі 3 вересня російські війська обстріляла ракетами Новобаварський район Харкова.
– Прилетіло поряд із однією зі шкіл міста, – повідомив о пів на шосту ранку мер Харкова Ігор Терехов.
За словами міського голови, у школі вибито шибки.
Постраждалих немає.
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