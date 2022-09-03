У школі вибито шибки: РФ випустила ракети по Харкову

Вересень, 03 в 6:22

Уночі 3 вересня російські війська обстріляла ракетами Новобаварський район Харкова.

– Прилетіло поряд із однією зі шкіл міста, – повідомив о пів на шосту ранку мер Харкова Ігор Терехов.

За словами міського голови, у школі вибито шибки.

Постраждалих немає.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 192-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.