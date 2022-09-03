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Факти / Україна

У школі вибито шибки: РФ випустила ракети по Харкову

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У школі вибито шибки: РФ випустила ракети по Харкову
Фото: ДСНС

Уночі 3 вересня російські війська обстріляла ракетами Новобаварський район Харкова.

– Прилетіло поряд із однією зі шкіл міста, – повідомив о пів на шосту ранку мер Харкова Ігор Терехов.

За словами міського голови, у школі вибито шибки.

Постраждалих немає.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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