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Факты / Украина

Вражеские прилеты за городом: в Запорожье среди ночи были слышны взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Вражеские прилеты за городом: в Запорожье среди ночи были слышны взрывы
Фото: Depositphotos

Ночью 3 сентября в некоторых районах Запорожья во время воздушной тревоги были слышны громкие звуки.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев отметил, что, по предварительной информации, это доносились звуки вражеских прилетов за пределами города.

В настоящее время представители властей города выясняют детали ночных событий.

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– Сохраняйте, пожалуйста, спокойствие и будьте осторожны, когда слышите уведомления о воздушной опасности, – призвал Анатолий Куртев.

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