Сентябрь, 03 в 6:36

Ночью 3 сентября в некоторых районах Запорожья во время воздушной тревоги были слышны громкие звуки.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев отметил, что, по предварительной информации, это доносились звуки вражеских прилетов за пределами города.

В настоящее время представители властей города выясняют детали ночных событий.

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