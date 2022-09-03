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Факти / Україна

Ворожі прильоти за містом: у Запоріжжі серед ночі було чутно вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Ворожі прильоти за містом: у Запоріжжі серед ночі було чутно вибухи
Фото: Depositphotos

Уночі 3 вересня в деяких районах Запоріжжя під час повітряної тривоги було чутно гучні звуки.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв зазначив, що, за попередньою інформацією, це було відлуння ворожих прильотів поза межами міста.

Нині представники влада міста з’ясовують деталі нічних подій.

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– Зберігайте, будь ласка, спокій та будьте обережними, коли чуєте сповіщення про повітряну небезпеку, – закликав Анатолій Куртєв.

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