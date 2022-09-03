Ворожі прильоти за містом: у Запоріжжі серед ночі було чутно вибухи

Вересень, 03 в 6:36

Уночі 3 вересня в деяких районах Запоріжжя під час повітряної тривоги було чутно гучні звуки.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв зазначив, що, за попередньою інформацією, це було відлуння ворожих прильотів поза межами міста.

Нині представники влада міста з’ясовують деталі нічних подій.

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