Потери России вместе с ранеными могут составлять более 150 тыс. человек — Гайдай
Фото: Генштаб ВСУ
Потери России в полномасштабной войне в Украине вместе с ранеными оккупантами могут превышать 150 тыс. человек.
Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
— Цифра может перевалить и за 150 тыс… Как бы ни пытались россияне не отправлять гробы домой, как бы ни пытались сдерживать искалеченных бойцов, все равно уже уехали и гробы, и люди, имеющие возможность вернуться домой, – отметил он.
Он отметил, что потери российских войск в “украинской мясорубке” отрицательно сказываются на мобилизации в РФ.
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Напомним, что общие боевые потери оккупантов в войне против Украины с 24 февраля по 3 сентября ориентировочно составили 49 050 человек.
Источник: Сергей Гайдай