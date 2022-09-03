Потери России вместе с ранеными могут составлять более 150 тыс. человек — Гайдай

Сентябрь, 03 в 17:28

Потери России в полномасштабной войне в Украине вместе с ранеными оккупантами могут превышать 150 тыс. человек.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— Цифра может перевалить и за 150 тыс… Как бы ни пытались россияне не отправлять гробы домой, как бы ни пытались сдерживать искалеченных бойцов, все равно уже уехали и гробы, и люди, имеющие возможность вернуться домой, – отметил он.

Он отметил, что потери российских войск в “украинской мясорубке” отрицательно сказываются на мобилизации в РФ.

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Напомним, что общие боевые потери оккупантов в войне против Украины с 24 февраля по 3 сентября ориентировочно составили 49 050 человек.

Источник: Сергей Гайдай