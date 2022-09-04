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Факты / Украина

Голодранцы с кривыми автоматами: оккупанты жалуются на плохое обеспечение

Валентина Летяк, редактор ленты
Голодранцы с кривыми автоматами: оккупанты жалуются на плохое обеспечение
Фото: Depositphotos

У РФ проблемы не только с формированием новых подразделений для войны в Украине, но и с обеспечением их всем необходимым, о чем свидетельствует разговор двух оккупантов, перехваченный Главным управлением разведки Минобороны.

Военный, которому удалось уволиться, рассказал товарищу, что молодому пополнению из амуниции вообще ничего не дают, а из оружия – старый, кривой автомат.

– Пришли заменили нас. Молодым вооще ничего не дают, ни одежды, ни спальников, ничего б***ь. Голодранцы…Стирают орязные вещи, одевают. Как бомжи. Автоматы дали 1976-го или 1978 года. Одни кривые. Мне более-менее попал. Серьезное оружие не дают, а на передок кидают, – жалуется россиянин.

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