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Факти / Україна

Голодранці з кривими автоматами: окупанти жаліються на погане забезпечення

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Голодранці з кривими автоматами: окупанти жаліються на погане забезпечення
Фото: Depositphotos

У РФ проблеми не лише з формуванням нових підрозділів для війни в Україні, а й із забезпеченням їх усім необхідним, про що свідчить розмова двох окупантів, перехоплена Головним управлінням розвідки Міноборони.

Військовий, якому вдалося звільнитися, розповів товаришу, що молодому поповненню з амуніції взагалі нічого не дають, а зі зброї – хіба старий, кривий автомат.

– Пришли заменили нас. Молодым вооще ничего не дают, ни одежды, ни спальников, ничего б***ь. Голодранцы…Стирают орязные вещи, одевают. Как бомжи. Автоматы дали 1976-го или 1978 года. Одни кривые. Мне более-менее попал. Серьезное оружие не дают, а на передок кидают, – жаліється росіянин.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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