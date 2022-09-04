Сентябрь, 04 в 18:54

В районе города Херсон оккупанты подняли бунт и написали отказ от участия в боевых действиях в Украине.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 4 сентября 18.00.

Отмечается, что одной из причин бунта россиян является неудовлетворительное всестороннее обеспечение, поскольку на передовых позициях личный состав остался даже без воды.

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– Проблемным для противника остается вопрос пополнения своих потерь в живой силе. В районе Херсона военнослужащие 127-го полка 1 армейского корпуса подняли бунт, написали отказ от участия в боевых действиях. Часть военнослужащих забрали представители контрразведки противника, дальнейшая их судьба неизвестна, — говорится в сообщении.

В исправительной колонии №124 города Донецк представители частной военной кампании “вагнер” пытаются вербовать осужденных в состав своего подразделения.

Также в Генштабе сообщили, что в течение суток враг нанес 14 ракетных и более 15 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Николаев, Вознесенск, Очаков, Сухой Пруд.

Вооруженным силам Украины удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Краснополье, Бахмутском, Бахмуте, Майорске, Зайцеве, Кодеме, Соледаре и Первомайском.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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