Сентябрь, 04 в 0:55

В Харькове после двух российских атак начался масштабный пожар в Киевском районе города.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в своих соцсетях.

— Два “прилета”. Предварительно Киевский район, частный сектор. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, – написал он.

По данным из соцсетей, после одного из обстрелов начался пожар. Связан ли пожар с обстрелами неизвестно.

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Перед началом вражеской атаки в городе была объявлена воздушная тревога.

Источник: Игорь Терехов