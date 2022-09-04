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Факти / Україна

Ворог двічі обстріляв Харків – мер

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Ворог двічі обстріляв Харків – мер
Фото: Depositphotos

У Харкові після двох російських атак почалась масштабна пожежа у Київському районі міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своїх соцмережах.

– Два “прильоти”. Попередньо Київський район, приватний сектор. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється, – написав він.

За даними з соцмереж, після одного з обстрілів почалась пожежа. Чи пов’язана пожежа з обстрілами наразі невідомо.

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Перед початком ворожої атаки у місті була оголошена повітряна тривога.

Джерело: Ігор Терехов

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