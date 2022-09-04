Ворог двічі обстріляв Харків – мер
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У Харкові після двох російських атак почалась масштабна пожежа у Київському районі міста.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своїх соцмережах.
– Два “прильоти”. Попередньо Київський район, приватний сектор. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється, – написав він.
За даними з соцмереж, після одного з обстрілів почалась пожежа. Чи пов’язана пожежа з обстрілами наразі невідомо.
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Перед початком ворожої атаки у місті була оголошена повітряна тривога.
Джерело: Ігор Терехов