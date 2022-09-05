Сентябрь, 04 в 21:11

Российские оккупанты размещают свои позиции на территориях школ, где начался учебный процесс.

В частности, в школе оккупированного села Орлянское Запорожской области на первом этаже проживают около 70 оккупантов. В то же время, на втором этаже учатся дети.

– Стал очевидным тот факт, почему российские захватчики так упорно пытались начать учебный год на временно захваченных территориях. Так, в здании школы населенного пункта Орлянское Запорожской области на первом этаже проживает около 70 оккупантов, в то время когда на втором этаже учатся дети, в том числе первоклассники, а во дворе школы размещена военная техника противника, — сообщили в Генштабе.

Подобная ситуация наблюдается в большинстве школ и детских садах области. Враг цинично использует детей для прикрытия.

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— Вместе с тем, несмотря на попытки оккупантов и их приспешников, значительная часть учебных заведений так и не приступила к работе в очном формате. Не сработали и организованные коллаборантами пропагандистские мероприятия по случаю Дня знаний с участием российских чиновников, — добавили в Генштабе.

Фото: Wikimapia