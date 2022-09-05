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Факти / Україна

Використовують дітей для прикриття: окупанти розміщують позиції у школах на Запоріжжі

Валентина Чорна, редакторка стрічки
школа в Орлянському

Російські окупанти розміщують свої позиції на територіях шкіл, де розпочався навчальний процес.

Зокрема, у школі окупованого села Орлянське Запорізької області на першому поверсі проживають близько 70 окупантів. Водночас на другому поверсі навчаються діти.

– Став очевидним той факт, чому російські загарбники так вперто намагались розпочати навчальний рік на тимчасово захоплених територіях. Так, у будівлі школи населеного пункту Орлянське Запорізької області на першому поверсі проживає близько 70 окупантів, в той час коли на другому поверсі навчаються діти, в тому числі першокласники, а у подвір’ї школи розміщена військова техніка противника, – повідомили у Генштабі.

Подібна ситуація спостерігається у більшості шкіл та дитячих садках області. Ворог цинічно використовує дітей для прикриття.

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– Разом з тим, попри намагання окупантів та їх поплічників, значна частина навчальних закладів так і не розпочала роботу в очному форматі. Не спрацювали і організовані колаборантами пропагандистські заходи з нагоди Дня знань за участі російських посадовців, – додали у Генштабі.

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Фото: Wikimapia

Джерело: Генштаб ЗСУ
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