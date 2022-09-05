Зафиксировано около 40 прилетов: оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов
В воскресенье, 4 сентября, российские оккупанты обстреляли северные общины Сумской области. Зафиксировано около 40 прилетов.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
В частности, в Зноб-Новгородской общине было 15 прилетов (вероятно 120 мм миномет) около 10:00. В результате атаки повреждена линия электропередач.
После 14:00 было 10 прилетов из миномета в Шалыгинской общине. Обстрел продолжился ближе к 19:00, раздалось 14 взрывов.
4 прилета были зафиксированы в Середино-Будской общине после 16:00.
Также от атаки российских военных пострадала Эсманская община: с 16:50 был минометный обстрел, 6 прилетов.
К счастью, во всех случаях обошлось без жертв.
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Фото: Дмитрий Живицкий