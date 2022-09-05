Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Зафиксировано около 40 прилетов: оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов

Валентина Чорна, редактор ленты
обстріл Сумської області

В воскресенье, 4 сентября, российские оккупанты обстреляли северные общины Сумской области. Зафиксировано около 40 прилетов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В частности, в Зноб-Новгородской общине было 15 прилетов (вероятно 120 мм миномет) около 10:00. В результате атаки повреждена линия электропередач.

Сейчас смотрят

После 14:00 было 10 прилетов из миномета в Шалыгинской общине. Обстрел продолжился ближе к 19:00, раздалось 14 взрывов.

4 прилета были зафиксированы в Середино-Будской общине после 16:00.

Также от атаки российских военных пострадала Эсманская община: с 16:50 был минометный обстрел, 6 прилетов.

К счастью, во всех случаях обошлось без жертв.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 193-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Били ракетами из Белгородской области: выросло количество пострадавших от обстрела Харькова

Фото: Дмитрий Живицкий

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка