Сентябрь, 04 в 22:20

В воскресенье, 4 сентября, российские оккупанты обстреляли северные общины Сумской области. Зафиксировано около 40 прилетов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В частности, в Зноб-Новгородской общине было 15 прилетов (вероятно 120 мм миномет) около 10:00. В результате атаки повреждена линия электропередач.

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После 14:00 было 10 прилетов из миномета в Шалыгинской общине. Обстрел продолжился ближе к 19:00, раздалось 14 взрывов.

4 прилета были зафиксированы в Середино-Будской общине после 16:00.

Также от атаки российских военных пострадала Эсманская община: с 16:50 был минометный обстрел, 6 прилетов.

К счастью, во всех случаях обошлось без жертв.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 193-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Дмитрий Живицкий