Вересень, 04 в 22:20

У неділю, 4 вересня, російські окупанти обстріляли північні громади Сумської області. Зафіксовано майже 40 прильотів.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, у Зноб-Новгородській громаді було 15 прильотів (ймовірно 120 мм міномет) близько 10:00. Внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередач.

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Після 14:00 було 10 прильотів з міномету у Шалигинській громаді. Обстріл продовжився ближче до 19:00, пролунало 14 вибухів.

4 прильоти було зафіксовано у Середино-Будській громади після 16:00.

Також від атаки російських військових постраждала Есманська громада: з 16:50 був мінометний обстріл, 6 прильотів.

На щастя, в усіх випадках обійшлося без жертв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Дмитро Живицький