Зафіксовано майже 40 прильотів: окупанти обстріляли Сумщину з мінометів
У неділю, 4 вересня, російські окупанти обстріляли північні громади Сумської області. Зафіксовано майже 40 прильотів.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Зокрема, у Зноб-Новгородській громаді було 15 прильотів (ймовірно 120 мм міномет) близько 10:00. Внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередач.
Після 14:00 було 10 прильотів з міномету у Шалигинській громаді. Обстріл продовжився ближче до 19:00, пролунало 14 вибухів.
4 прильоти було зафіксовано у Середино-Будській громади після 16:00.
Також від атаки російських військових постраждала Есманська громада: з 16:50 був мінометний обстріл, 6 прильотів.
На щастя, в усіх випадках обійшлося без жертв.
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Фото: Дмитро Живицький