“Сюрприз” для Путина: Зеленский намекнул на контрнаступление на разных направлениях
Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что украинские защитники начали контрнаступление на разных направлениях. Сейчас он воздерживается от детального комментирования сделок, чтобы россияне получили “сюрприз”.
Об этом он заявил в интервью на канале ABC.
Журналист спросил, почему украинские военные решили начать контрнаступление в Херсонской области именно сейчас.
— Я не скажу, что это только контрнаступление на Херсонщине. Есть направление или направления – во множественном числе – и мы должны двигаться вперед, – отметил президент.
Однако Зеленский отказался уточнить, в каких еще направлениях ВСУ ведут контрнаступательные операции. При словам главы государства, пока он не может обсуждать детали каких-либо военных действий, чтобы “противник получил от нас несколько сюрпризов”.
Кроме того, советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live рассказал, что контрнаступательные действия со стороны ВСУ идут не только на юге Украины, но и на востоке и юго-востоке.
Он рассказал, что с начала операции по освобождению юга Украины ВСУ освободили несколько населенных пунктов на западном берегу Днепра.
— Это малозаметные движения на карте. Но начало контрнаступательных действий на разных участках фронта с нашей стороны говорит об изменении ситуации в целом, – добавил Арестович.
В настоящее время силы противника на правом берегу Днепра находятся в оперативном окружении, и в течение месяца их положение значительно ухудшится. Разница возможностей между потребностями этой группировки и возможностями ее снабжения приведет к относительно быстрому обрушению боеспособности.