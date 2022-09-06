Сентябрь, 06 в 10:07

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что украинские защитники начали контрнаступление на разных направлениях. Сейчас он воздерживается от детального комментирования сделок, чтобы россияне получили “сюрприз”.

Об этом он заявил в интервью на канале ABC.

Журналист спросил, почему украинские военные решили начать контрнаступление в Херсонской области именно сейчас.

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— Я не скажу, что это только контрнаступление на Херсонщине. Есть направление или направления – во множественном числе – и мы должны двигаться вперед, – отметил президент.

Однако Зеленский отказался уточнить, в каких еще направлениях ВСУ ведут контрнаступательные операции. При словам главы государства, пока он не может обсуждать детали каких-либо военных действий, чтобы “противник получил от нас несколько сюрпризов”.

Кроме того, советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live рассказал, что контрнаступательные действия со стороны ВСУ идут не только на юге Украины, но и на востоке и юго-востоке.

Он рассказал, что с начала операции по освобождению юга Украины ВСУ освободили несколько населенных пунктов на западном берегу Днепра.

— Это малозаметные движения на карте. Но начало контрнаступательных действий на разных участках фронта с нашей стороны говорит об изменении ситуации в целом, – добавил Арестович.

В настоящее время силы противника на правом берегу Днепра находятся в оперативном окружении, и в течение месяца их положение значительно ухудшится. Разница возможностей между потребностями этой группировки и возможностями ее снабжения приведет к относительно быстрому обрушению боеспособности.