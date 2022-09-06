“Сюрприз” для Путіна: Зеленський натякнув на контрнаступ на різних напрямках
Президент України Володимир Зеленський натякнув, що українські захисники розпочали контрнаступ на різних напрямках. Зараз він утримується від детального коментування операцій, щоб росіяни отримали “сюрприз”.
Про це він заявив в інтерв’ю на каналі ABC.
Журналіст запитав, чому українські військові вирішили розпочати контрнаступ у Херсонській області саме зараз.
– Я не скажу, що це лише контрнаступ на Херсонщині. Є напрям чи напрямки – у множині – і ми маємо рухатися вперед, – зазначив президент.
Однак Зеленський відмовився уточнити, на яких ще напрямках ЗСУ ведуть контрнаступальні операції. За словами глави держави, поки що він не може обговорювати деталі будь-яких військових дій, щоб “противник отримав від нас кілька сюрпризів”.
Крім того, радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live розповів, що контрнаступальні дії з боку ЗСУ відбуваються не лише на півдні України, а й на сході та на південному сході.
Він розповів, що з початку операції зі звільнення півдня України ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на західному березі Дніпра.
– Це малопомітні рухи на карті. Але початок контрнаступальних дій на різних ділянках фронту з нашого боку говорить про зміну ситуації загалом, – додав Арестович.
Нині сили противника на правому березі Дніпра потрапили в оперативне оточення, і протягом місяця їхнє становище значно погіршиться. Різниця можливостей між потребами цього угруповання та можливостями її постачання призведе до відносно швидкого обвалення боєздатності.