Вересень, 06 в 10:07

Президент України Володимир Зеленський натякнув, що українські захисники розпочали контрнаступ на різних напрямках. Зараз він утримується від детального коментування операцій, щоб росіяни отримали “сюрприз”.

Про це він заявив в інтерв’ю на каналі ABC.

Журналіст запитав, чому українські військові вирішили розпочати контрнаступ у Херсонській області саме зараз.

Зараз дивляться

– Я не скажу, що це лише контрнаступ на Херсонщині. Є напрям чи напрямки – у множині – і ми маємо рухатися вперед, – зазначив президент.

Однак Зеленський відмовився уточнити, на яких ще напрямках ЗСУ ведуть контрнаступальні операції. За словами глави держави, поки що він не може обговорювати деталі будь-яких військових дій, щоб “противник отримав від нас кілька сюрпризів”.

Крім того, радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live розповів, що контрнаступальні дії з боку ЗСУ відбуваються не лише на півдні України, а й на сході та на південному сході.

Він розповів, що з початку операції зі звільнення півдня України ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на західному березі Дніпра.

– Це малопомітні рухи на карті. Але початок контрнаступальних дій на різних ділянках фронту з нашого боку говорить про зміну ситуації загалом, – додав Арестович.

Нині сили противника на правому березі Дніпра потрапили в оперативне оточення, і протягом місяця їхнє становище значно погіршиться. Різниця можливостей між потребами цього угруповання та можливостями її постачання призведе до відносно швидкого обвалення боєздатності.