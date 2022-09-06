Указывает на небольшое продвижение ВСУ в сторону Херсона: журналист о действиях россиян на Юге

Сентябрь, 06 в 17:25

Анализируя сведение ОК Юг по итогам 5 сентября, журналист и консультант по системному администрированию, сетям и безопасности ExitCertified Майкл МакКей пришел к выводу, что украинские защитники расширили плацдарм на реке Ингулец, продвигаясь вглубь Херсонской области.

Это он отметил на своей странице в Twitter.

— Боевики-рашисты уже не полностью контролируют Малую Сейдеминуху, о чем свидетельствуют нанесенные ими авиаудары по этому населенному пункту. Авиаудары нанесены также вблизи Белогорки и Правдино, — пишет МакКей.

Ukrainian defenders expanded the Inhulets’ River bridgehead, pushing farther into Kherson region. Rashist militants no longer fully control Mala Seydemynukha, as indicated by airstrikes they launched on that settlement. Airstrikes were also conducted near Bilohirka and Pravdyne. pic.twitter.com/qeUD5J4vGO Сейчас смотрят — Michael MacKay (@mhmck) September 6, 2022

Относительно провалившихся попыток штурма российскими захватчиками вблизи поселков Шмидтово и Терновые Поды Николаевского района он отметил:

– Место этой рашистской атаки указывает на небольшое продвижение украинцев в сторону временно оккупированного города Херсона, – добавил журналист.

6 сентября в ОК Юг подтвердили ликвидацию четырех складов вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.

Всего за прошедшие сутки украинские ракетно-артиллерийские подразделения на Юге выполнили 370 огневых задач.