Указывает на небольшое продвижение ВСУ в сторону Херсона: журналист о действиях россиян на Юге

Анализируя сведение ОК Юг по итогам 5 сентября, журналист и консультант по системному администрированию, сетям и безопасности ExitCertified Майкл МакКей пришел к выводу, что украинские защитники расширили плацдарм на реке Ингулец, продвигаясь вглубь Херсонской области.

Это он отметил на своей странице в Twitter.

Ukrainian defenders expanded the Inhulets’ River bridgehead, pushing farther into Kherson region. Rashist militants no longer fully control Mala Seydemynukha, as indicated by airstrikes they launched on that settlement. Airstrikes were also conducted near Bilohirka and Pravdyne. pic.twitter.com/qeUD5J4vGO

