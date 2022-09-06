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Факты / Украина

Указывает на небольшое продвижение ВСУ в сторону Херсона: журналист о действиях россиян на Юге

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
Указывает на небольшое продвижение ВСУ в сторону Херсона: журналист о действиях россиян на Юге
Фото: Генштаб ВСУ

Анализируя сведение ОК Юг по итогам 5 сентября, журналист и консультант по системному администрированию, сетям и безопасности ExitCertified Майкл МакКей пришел к выводу, что украинские защитники расширили плацдарм на реке Ингулец, продвигаясь вглубь Херсонской области.

Это он отметил на своей странице в Twitter.

— Боевики-рашисты уже не полностью контролируют Малую Сейдеминуху, о чем свидетельствуют нанесенные ими авиаудары по этому населенному пункту. Авиаудары нанесены также вблизи Белогорки и Правдино, — пишет МакКей.

Относительно провалившихся попыток штурма российскими захватчиками вблизи поселков Шмидтово и Терновые Поды Николаевского района он отметил:

– Место этой рашистской атаки указывает на небольшое продвижение украинцев в сторону временно оккупированного города Херсона, – добавил журналист.

6 сентября в ОК Юг подтвердили ликвидацию четырех складов вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.

Всего за прошедшие сутки украинские ракетно-артиллерийские подразделения на Юге выполнили 370 огневых задач.

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