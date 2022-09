Вказує на невелике просування ЗСУ у бік Херсона: журналіст про дії росіян на Півдні

Аналізуючи зведення ОК Південь за підсумками 5 вересня журналіст та консультант із системного адміністрування, мереж та безпеки ExitCertified Майкл МакКей дійшов висновку, що українські захисники розширили плацдарм на річці Інгулець, просуваючись углиб Херсонської області.

Це він зазначив на своїй сторінці у Twitter.

Ukrainian defenders expanded the Inhulets’ River bridgehead, pushing farther into Kherson region. Rashist militants no longer fully control Mala Seydemynukha, as indicated by airstrikes they launched on that settlement. Airstrikes were also conducted near Bilohirka and Pravdyne. pic.twitter.com/qeUD5J4vGO

— Michael MacKay (@mhmck) September 6, 2022