Вказує на невелике просування ЗСУ у бік Херсона: журналіст про дії росіян на Півдні

Вересень, 06 в 17:25

Аналізуючи зведення ОК Південь за підсумками 5 вересня журналіст та консультант із системного адміністрування, мереж та безпеки ExitCertified Майкл МакКей дійшов висновку, що українські захисники розширили плацдарм на річці Інгулець, просуваючись углиб Херсонської області.

Це він зазначив на своїй сторінці у Twitter.

— Бойовики-рашисти вже не повністю контролюють Малу Сейдеминуху, про що свідчать нанесені ними авіаудари по цьому населеному пункту. Авіаудари завдано також поблизу Білогірки та Правдиного, – пише МакКей.

Ukrainian defenders expanded the Inhulets’ River bridgehead, pushing farther into Kherson region. Rashist militants no longer fully control Mala Seydemynukha, as indicated by airstrikes they launched on that settlement. Airstrikes were also conducted near Bilohirka and Pravdyne. pic.twitter.com/qeUD5J4vGO Зараз дивляться — Michael MacKay (@mhmck) September 6, 2022

Щодо спроб штурму російськими загарбниками поблизу селищ Шмідтове та Тернові Поди Миколаївського району, які провалилися, він зазначив:

— Місце цієї рашистської атаки вказує на невелике просування українців у бік тимчасово окупованого міста Херсона, – додав журналіст.

6 вересня в ОК Південь підтвердили ліквідацію чотирьох складів ворожих боєприпасів у Бериславському, Херсонському й Баштанському районах.

Загалом протягом минулої доби українські ракетно-артилерійські підрозділи на Півдні виконали 370 вогневих завдань.