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Факти / Україна

Вказує на невелике просування ЗСУ у бік Херсона: журналіст про дії росіян на Півдні

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Потребує перевірки
Вказує на невелике просування ЗСУ у бік Херсона: журналіст про дії росіян на Півдні
Фото: Генштаб ЗСУ

Аналізуючи зведення ОК Південь за підсумками 5 вересня журналіст та консультант із системного адміністрування, мереж та безпеки ExitCertified Майкл МакКей дійшов висновку, що українські захисники розширили плацдарм на річці Інгулець, просуваючись углиб Херсонської області.

Це він зазначив на своїй сторінці у Twitter.

— Бойовики-рашисти вже не повністю контролюють Малу Сейдеминуху, про що свідчать нанесені ними авіаудари по цьому населеному пункту. Авіаудари завдано також поблизу Білогірки та Правдиного, – пише МакКей.

Щодо спроб штурму російськими загарбниками поблизу селищ Шмідтове та Тернові Поди Миколаївського району, які провалилися, він зазначив:

— Місце цієї рашистської атаки вказує на невелике просування українців у бік тимчасово окупованого міста Херсона, – додав журналіст.

6 вересня в ОК Південь підтвердили ліквідацію чотирьох складів ворожих боєприпасів у Бериславському, Херсонському й Баштанському районах.

Загалом протягом минулої доби українські ракетно-артилерійські підрозділи на Півдні виконали 370 вогневих завдань.

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