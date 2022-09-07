Никополь и Марганец враг накрыл из Градов и артиллерии – глава Днепропетровской ОВА
Российские оккупанты ночью 7 сентября обстреляли Никополь и Марганецкую общину из Градов, минометов и тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
– Ночь с одной тревогой и двумя обстрелами…Враг держал под прицелом Никопольский район. Накрывал его из Градов, минометов и тяжелой артиллерии. Попал по Никополю и Марганецкой общине, – написал он.
По его словам, масштабы разрушений выясняются, к счастью, обошлись без погибших и раненых.
Также Резниченко сообщил, что ночью удалось потушить пожар на нефтебазе в Кривом Роге после удара российской ракеты – боролись с огнем более 16 часов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 196-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.