Сентябрь, 07 в 8:27

Российские оккупанты ночью 7 сентября обстреляли Никополь и Марганецкую общину из Градов, минометов и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

– Ночь с одной тревогой и двумя обстрелами…Враг держал под прицелом Никопольский район. Накрывал его из Градов, минометов и тяжелой артиллерии. Попал по Никополю и Марганецкой общине, – написал он.

По его словам, масштабы разрушений выясняются, к счастью, обошлись без погибших и раненых.

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Также Резниченко сообщил, что ночью удалось потушить пожар на нефтебазе в Кривом Роге после удара российской ракеты – боролись с огнем более 16 часов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 196-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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