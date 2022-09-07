Нікополь та Марганець ворог накрив з Градів та артилерії – голова Дніпропетровської ОВА
Російські окупанти вночі 7 вересня обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду з Градів, мінометів та важкої артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
– Ніч з однією тривогою та двома обстрілами…Ворог тримав під прицілом Нікопольський район. Накривав його з Градів, мінометів та важкої артилерії. Поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді, – написав він.
За його словами, масштаби руйнувань з’ясовуються, на щастя, минулося без загиблих та поранених.
Також Резніченко повідомив, що вночі вдалося загасити пожежу на нафтобазі у Кривому Розі після удару російської ракети – боролися з вогнем понад 16 годин.
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