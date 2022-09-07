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Факти / Україна

Нікополь та Марганець ворог накрив з Градів та артилерії – голова Дніпропетровської ОВА

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Нікополь
Фото: Depositphotos

Російські окупанти вночі 7 вересня обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду з Градів, мінометів та важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– Ніч з однією тривогою та двома обстрілами…Ворог тримав під прицілом Нікопольський район. Накривав його з Градів, мінометів та важкої артилерії. Поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді, – написав він.

За його словами, масштаби руйнувань з’ясовуються, на щастя, минулося без загиблих та поранених.

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Також Резніченко повідомив, що вночі вдалося загасити пожежу на нафтобазі у Кривому Розі після удару російської ракети – боролися з вогнем понад 16 годин.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 196-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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