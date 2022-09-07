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Факты / Украина

ВСУ продолжают продвигаться вперед в Херсонской области — Пентагон

Малиновская Ангелина, редактор ленты
війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

Пентагон сообщает, что украинские силы освобождают поселки возле Херсона, а также “продолжают продвигаться вперед”.

— Первое, что мы увидели в Херсонской области — это наступательные операции украинцев, которые продолжаются. Они продолжают продвигаться вперед. Мы знаем, что они освободили несколько поселков, – говорит спикер Пентагона Пэт Райдер.

США также стали свидетелями “некоторой наступательной активности России… возле Бахмута”.

Напомним, что ВСУ во время контрнаступательных действий на южном направлении освободили село Ольгино (Бериславский район Херсонской области).

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Накануне глава Херсонского облсовета Александр Самойленко подтвердил информацию об освобождении от российских оккупантов поселка Высокополье в Херсонской области.

Источник: The Guardian
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