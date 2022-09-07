ЗСУ продовжують просуватися вперед на Херсонщині – Пентагон

Вересень, 07 в 0:32

Пентагон повідомляє, що українські сили звільняють селища біля Херсона, а також “продовжують просуватися вперед”.

– Перше, що ми побачили в Херсонській області, – це наступальні операції українців, які тривають. Вони продовжують просуватися вперед. Ми знаємо, що вони звільнили кілька селищ, – каже речник Пентагону Пет Райдер.

США також стали свідками “деякої наступальної активності Росії… біля Бахмута”.

Нагадаємо, що ЗСУ під час контрнаступальних дій на південному напрямку звільнили село Ольгине (Бериславський район Херсонської області).

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Напередодні голова Херсонської облради Олександр Самойленко підтвердив інформацію про звільнення від російських окупантів селища Високопілля на Херсонщині.