ВСУ за сутки сбили Су-25, Ка-52, беспилотник и пять ракет типа Х-101
За прошедшие сутки украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52, беспилотник и пять крылатых ракет типа Х-101.
Вражеский штурмовик Вооруженные силы Украины ликвидировали на Юге, когда тот наносил авиационные удары в сторону Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного.
Беспилотник Орлан-10, который оккупанты привлекали для корректировки огня, ВСУ уничтожили в Николаевском районе.
Пять из шести ракет Х-101, которые утром 6 сентября российские самолеты Ту-95 выпустили с севера Каспийского моря, сбили тоже на Юге: четыре – в Николаевской области, одну – в небе над Одессой.
Последняя ракета ударила по нефтебазе в Кривом Роге Днепропетровской области.
В общей сложности накануне авиация Сил обороны для поддержания действий наземных группировок совершила 27 ударов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 196-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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