ЗСУ за добу збили Су-25, Ка-52, безпілотник та п’ять ракет типу Х-101

Вересень, 07 в 8:01

Упродовж минулої доби українські підрозділи протиповітряної оборони знищили літак Су-25, вертоліт Ка-52, безпілотник та п’ять крилатих ракет типу Х-101.

Ворожий штурмовик Збройні сили України ліквідували на Півдні, коли той саме завдавав авіаційних ударів у бік Білогірки, Костромки, Сухого Ставку, Безіменного.

Безпілотник Орлан-10, який окупанти залучали для коригування вогню, ЗСУ знищили в Миколаївському районі.

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П’ять із шести ракет Х-101, які вранці 6 вересня російські літаки Ту-95 випустили з півночі Каспійського моря, збили теж на Півдні: чотири – у Миколаївській області, одну – в небі над Одесою.

Остання ракета вдарила по нафтобазі в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Загалом напередодні авіація Сил оборони для підтримання дій наземних угруповань здійснила 27 ударів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 196-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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