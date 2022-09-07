Сентябрь, 07 в 9:49

Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили три склада боеприпасов на Юге Украины.

Согласно данным Оперативного командования Юг, точными ударами ликвидированы склады в Голой Пристани, Томиной Балке и Снегиревке.

6 сентября украинская авиация в южных областях нанесла 13 ударов.

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В течение суток армия РФ на Юге Украины потеряла:

83 военных,

пять танков,

12 гаубиц Мста-Б и Мста-С,

три пушки Гиацинт-Б,

три единицы автомобильной бронетехники

С 24 февраля по 7 сентября Вооруженные силы Украины ликвидировали уже 50 610 захватчиков.

За сутки армия РФ потеряла 460 военных и более сотни единиц техники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 196-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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