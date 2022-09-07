ВСУ уничтожили три склада боеприпасов армии РФ на Юге
Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили три склада боеприпасов на Юге Украины.
Согласно данным Оперативного командования Юг, точными ударами ликвидированы склады в Голой Пристани, Томиной Балке и Снегиревке.
6 сентября украинская авиация в южных областях нанесла 13 ударов.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 250 огневых задач.
В течение суток армия РФ на Юге Украины потеряла:
- 83 военных,
- пять танков,
- 12 гаубиц Мста-Б и Мста-С,
- три пушки Гиацинт-Б,
- три единицы автомобильной бронетехники
С 24 февраля по 7 сентября Вооруженные силы Украины ликвидировали уже 50 610 захватчиков.
За сутки армия РФ потеряла 460 военных и более сотни единиц техники.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 196-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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