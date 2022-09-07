Вересень, 07 в 9:49

Українські військові протягом минулої доби знищили три склади боєприпасів на Півдні України.

За даними Оперативного командування Південь, влучними ударами ліквідовано склади в Голій Пристані, Томиній Балці та Снігурівці.

6 вересня українська авіація в південних областях завдала 13 ударів.

Зараз дивляться

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 250 вогневих завдань.

Упродовж доби армія РФ на Півдні України втратила:

83 військових,

п’ять танків,

12 гаубиць Мста-Б та Мста-С,

три гармати Гіацинт-Б,

три одиниці автомобільної бронетехніки.

Із 24 лютого до 7 вересня Збройні сили України ліквідували вже 50 610 загарбників.

За добу армія РФ втратила 460 військових та понад сотню одиниць техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 196-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.