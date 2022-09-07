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Факти / Україна

ЗСУ знищили три склади боєприпасів армії РФ на Півдні

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові протягом минулої доби знищили три склади боєприпасів на Півдні України.

За даними Оперативного командування Південь, влучними ударами ліквідовано склади в Голій Пристані, Томиній Балці та Снігурівці.

6 вересня українська авіація в південних областях завдала 13 ударів.

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Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 250 вогневих завдань.

Упродовж доби армія РФ на Півдні України втратила:

  • 83 військових,
  • п’ять танків,
  • 12 гаубиць Мста-Б та Мста-С,
  • три гармати Гіацинт-Б,
  • три одиниці автомобільної бронетехніки.

Із 24 лютого до 7 вересня Збройні сили України ліквідували вже 50 610 загарбників.

За добу армія РФ втратила 460 військових та понад сотню одиниць техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 196-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: ОК Південь
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