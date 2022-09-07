ЗСУ знищили три склади боєприпасів армії РФ на Півдні
Українські військові протягом минулої доби знищили три склади боєприпасів на Півдні України.
За даними Оперативного командування Південь, влучними ударами ліквідовано склади в Голій Пристані, Томиній Балці та Снігурівці.
6 вересня українська авіація в південних областях завдала 13 ударів.
Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 250 вогневих завдань.
Упродовж доби армія РФ на Півдні України втратила:
- 83 військових,
- п’ять танків,
- 12 гаубиць Мста-Б та Мста-С,
- три гармати Гіацинт-Б,
- три одиниці автомобільної бронетехніки.
Із 24 лютого до 7 вересня Збройні сили України ліквідували вже 50 610 загарбників.
За добу армія РФ втратила 460 військових та понад сотню одиниць техніки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 196-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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