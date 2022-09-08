Вересень, 08 в 6:39

Рада національної безпеки і оборони за результатами засідання 7 вересня запровадила санкції проти 606 росіян з керівництва РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення 7 вересня.

– Ухвалено важливе рішення РНБО. Застосовано санкції до 606 фізичних осіб, які належать до правлячої верхівки Росії. Усі вони відповідальні за цю війну, за терор проти наших людей, і жоден з них не уникне відповідальності. Це тільки питання часу, – зазначив він.

За словами Зеленського, під санкції потрапили 28 членів Ради безпеки РФ, 154 члени Ради федерації Росії та 424 депутати Держдуми РФ.

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Очільник держави наголосив, що Україна вже зробила частину необхідних юридичних, дипломатичних та політичних кроків, які мають забезпечити притягнення підсанкційних росіян до відповідальності.

Крім того, СБУ також провела операцію щодо діяльності деяких підсанкційних осіб на території України.

– Я неодноразово наголошував — контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде. Схоже, дехто з них не зрозумів. Що ж, зрозуміють. Посадовці митниці, які допомагали контрабандистам, в тому числі й серед керівників, відсторонені й отримають законну відповідь на всі свої незаконні дії, – додав Зеленський.

Президент каже, що у тих з них, у кого на додачу виявлено іноземне громадянство, зокрема російське та румунське, позбавлено громадянство України.

Фото: ОПУ