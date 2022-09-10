Сентябрь, 09 в 21:17

Президент Владимир Зеленский вручил орден За заслуги I степени генеральному директору турецкой компании Байкар Халуку Байрактару.

Глава государства и гендиректор Байкар встретились в Киеве 9 сентября.

Они обсудили дальнейшее сотрудничество Украины с компанией по усилению обороноспособности ВСУ.

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– Каждый в Украине знает, что такое Байрактар, знает вашу компанию. Благодарю вас, спасибо президенту Эрдогану за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне с российской агрессией, — сказал Зеленский.

Стороны обсудили детали строительства завода Байкар в Украине и производство новой продукции с использованием украинских деталей.

Ранее стало известно, что Зеленский ввел санкции против 606 российских чиновников.

Под ограничительные меры попали, в частности, премьер РФ Михаил Мишустин, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, его заместитель Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и другие.