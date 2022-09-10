Каждый знает, что такое Байрактар: Зеленский наградил гендиректора турецкой компании
Президент Владимир Зеленский вручил орден За заслуги I степени генеральному директору турецкой компании Байкар Халуку Байрактару.
Глава государства и гендиректор Байкар встретились в Киеве 9 сентября.
Они обсудили дальнейшее сотрудничество Украины с компанией по усилению обороноспособности ВСУ.
– Каждый в Украине знает, что такое Байрактар, знает вашу компанию. Благодарю вас, спасибо президенту Эрдогану за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне с российской агрессией, — сказал Зеленский.
Стороны обсудили детали строительства завода Байкар в Украине и производство новой продукции с использованием украинских деталей.
Ранее стало известно, что Зеленский ввел санкции против 606 российских чиновников.
Под ограничительные меры попали, в частности, премьер РФ Михаил Мишустин, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, его заместитель Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и другие.