Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Каждый знает, что такое Байрактар: Зеленский наградил гендиректора турецкой компании

Валентина Чорна, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский вручил орден За заслуги I степени генеральному директору турецкой компании Байкар Халуку Байрактару.

Глава государства и гендиректор Байкар встретились в Киеве 9 сентября.

Они обсудили дальнейшее сотрудничество Украины с компанией по усилению обороноспособности ВСУ.

Сейчас смотрят

– Каждый в Украине знает, что такое Байрактар, знает вашу компанию. Благодарю вас, спасибо президенту Эрдогану за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне с российской агрессией, — сказал Зеленский.

Стороны обсудили детали строительства завода Байкар в Украине и производство новой продукции с использованием украинских деталей.

Ранее стало известно, что Зеленский ввел санкции против 606 российских чиновников.

Под ограничительные меры попали, в частности, премьер РФ Михаил Мишустин, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, его заместитель Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и другие.

Читайте
Никто не представлял, что так сложно донести правду: Зеленский наградил журналистов

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка