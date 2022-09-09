Никто не представлял, что так сложно донести правду: Зеленский наградил журналистов

Сентябрь, 09 в 17:04

Президент Украины Владимир Зеленский вручил журналистам и другим представителям СМИ государственные награды за мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

— Жуткая война абсолютно за нашу независимость, суверитет, за нашу землю, за наших людей. За все наше, за все украинское! Нам нужно было собрать все усилия, чтобы донести правду. Никто даже не представлял, что это столь сложная работа — донести правду, — заявил глава государства.

Он также отметил, что мы выиграли эту информационную войну, но она еще не закончилась.

– Но на этом этапе мы победили многомиллиардные вклады РФ в информационные атаки против нас по всему миру. Как на поле боя, так и на информационном поле были, есть и будут потери людей, героически выполнявших свою работу и ушедших из жизни, — добавил Зеленский.