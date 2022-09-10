Вересень, 09 в 21:17

Президент Володимир Зеленський вручив орден За заслуги І ступеня генеральному директору турецької компанії Байкар Халуку Байрактару.

Глава держави та гендиректор Байкар зустрілися у Києві 9 вересня.

Вони обговорили подальшу співпрацю України з компанією для посилення обороноздатності ЗСУ.

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– Кожен в Україні знає, що таке Байрактар, знає вашу компанію. Дякую вам, дякую президенту Ердогану за вашу підтримку й підтримку громадян Туреччини в цій війні з російською агресією, – сказав Зеленський.

Також сторони обговорили деталі будівництва заводу Байкар в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських деталей.

Раніше стало відомо, що Зеленський запровадив санкцій проти 606 російських посадовців.

Під обмежувальні заходи потрапили, зокрема, прем’єр РФ Михайло Мішустін, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, його заступник Дмитро Медведєв, директор ФСБ Олександр Бортніков, міністр оборони Сергій Шойгу та інші.