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Факти / Україна

Ніхто не уявляв, що так складно донести правду: Зеленський нагородив журналістів

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Ніхто не уявляв, що так складно донести правду: Зеленський нагородив журналістів
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вручив журналістам та іншим представникам ЗМІ державні нагороди за мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету й територіальної цілісності України.

– Моторошна війна абсолютно за нашу незалежність, сувернітет, за нашу землю, за наших людей. За все наше, за все українське! Нам треба було зібрати всі зусилля, які є, щоб донести правду. Ніхто навіть не уявляв, що це така складна робота – донести правду, – заявив глава держави.

Також він зазначив, що ми виграли цю інформаційну війну, але вона ще не закінчилась.

– Але на цьому етапі ми перемогали багатомільярдні вклади РФ в інформаційні атаки проти нас по всьому світу. Як на полі бою, так і на інформаційному полі були, є і будуть втрати людей, які героїчно виконували свою роботу і які пішли з життя, – додав Зеленський.

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