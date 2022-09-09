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Факты / Україна

В бригадах пачками увольняются: оккупанты жалуются на безразличие руководства РФ

Валентина Чорна, редактор ленты
російські окупанти
Фото: Getty Images

Российские оккупанты жалуются на высшее военное руководство и обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор солдата с женой, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

– В бригадах пачками увольняются. Пачками! Пачками ходят по госпиталям, всякую ху*ню находят себе. Говорят, эти пи*арасы все мосты въ*бали, которые можно, — говорит он.

Оккупант отмечает, что российскому руководству безразлично, сколько их солдат погибло на войне в Украине.

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– Жителей в селах нельзя трогать, так нельзя, малыми группами погибают, вот и все. Ну, правительству по*бать вообще, сколько своих погибло. По*уй, — добавил военный РФ.

Ранее стало известно, что украинские воины устроили оккупантам настоящий ад под Изюмом Харьковской области.

В частности, захватчик рассказывал жене, что ВСУ точным ударом разрушили базу, где было много российской техники и военных.

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