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Факты / Україна

Ведут успешное контрнаступление: на Харьковщине ВСУ продвинулись на 50 км за три дня

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Ведут успешное контрнаступление: на Харьковщине ВСУ продвинулись на 50 км за три дня
Фото: Генштаб ВСУ

Украине защитники ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. При поддержке местного населения им удалось продвинуться почти на 50 км за три дня.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

— Подразделения Сил обороны героически удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. Наши защитники успешно отбили наступление противника в районах населенных пунктов Уды, Константиновка, Вернополье, Плоске, Майорск, Безымянное и Каменка, — отметили в Генштабе.

По данным разведки, отдельные вражеские подразделения понесли значительные потери. Оккупанты пытаются эвакуировать раненый личный состав и поврежденную военную технику в районы населенных пунктов Ольховатка и Бородоярское.

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Кроме того, личный состав оккупационных войск в гражданской одежде прибегает к дезертирству и пытается вернуться на территорию РФ. Так, в течение суток отмечено более 15 таких случаев.

Всего за прошлые сутки украинская авиация нанесла более 20 ударов, поразив два взводных опорных пункта, 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три зенитных ракетных комплекса и четыре беспилотника врага.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 198-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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