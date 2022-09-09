Ведут успешное контрнаступление: на Харьковщине ВСУ продвинулись на 50 км за три дня
Украине защитники ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. При поддержке местного населения им удалось продвинуться почти на 50 км за три дня.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
— Подразделения Сил обороны героически удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. Наши защитники успешно отбили наступление противника в районах населенных пунктов Уды, Константиновка, Вернополье, Плоске, Майорск, Безымянное и Каменка, — отметили в Генштабе.
По данным разведки, отдельные вражеские подразделения понесли значительные потери. Оккупанты пытаются эвакуировать раненый личный состав и поврежденную военную технику в районы населенных пунктов Ольховатка и Бородоярское.
Кроме того, личный состав оккупационных войск в гражданской одежде прибегает к дезертирству и пытается вернуться на территорию РФ. Так, в течение суток отмечено более 15 таких случаев.
Всего за прошлые сутки украинская авиация нанесла более 20 ударов, поразив два взводных опорных пункта, 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три зенитных ракетных комплекса и четыре беспилотника врага.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 198-е сутки.
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