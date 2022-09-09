Сентябрь, 09 в 7:11

Украине защитники ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. При поддержке местного населения им удалось продвинуться почти на 50 км за три дня.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

— Подразделения Сил обороны героически удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. Наши защитники успешно отбили наступление противника в районах населенных пунктов Уды, Константиновка, Вернополье, Плоске, Майорск, Безымянное и Каменка, — отметили в Генштабе.

По данным разведки, отдельные вражеские подразделения понесли значительные потери. Оккупанты пытаются эвакуировать раненый личный состав и поврежденную военную технику в районы населенных пунктов Ольховатка и Бородоярское.

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Кроме того, личный состав оккупационных войск в гражданской одежде прибегает к дезертирству и пытается вернуться на территорию РФ. Так, в течение суток отмечено более 15 таких случаев.

Всего за прошлые сутки украинская авиация нанесла более 20 ударов, поразив два взводных опорных пункта, 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три зенитных ракетных комплекса и четыре беспилотника врага.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 198-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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